Обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) – одни из самых доступных и популярных лекарств. Их принимают при головной и зубной боли, мигрени, менструальных болях, воспалениях суставов и других недомоганиях. Однако бесконтрольное употребление таких средств может нанести серьезный вред организму.

При регулярном приеме обезболивающих возрастает риск развития нефропатии – хронического повреждения почек. В тяжелых случаях это может привести к почечной недостаточности, которая требует постоянного контроля и даже диализа.

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НПВС не только снимают боль, но и влияют на свертываемость крови. Они могут повышать риск образования тромбов, особенно у людей, склонных к проблемам с сосудами. Это связано с угнетением функции тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови.

Если боль возвращается снова и снова, важно не просто заглушать ее таблетками, а искать причину. Постоянный прием НПВС может маскировать серьезные заболевания, требующие врачебного вмешательства.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Максим Кузнецов.