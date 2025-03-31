На первый взгляд, это звучит как научная фантастика, но на самом деле людей с более чем двумя почками немало. Однако речь не о генетической мутации – дополнительными органами человек обзаводится в результате трансплантаций.

Когда пациенту пересаживают новую почку, старую чаще всего не удаляют. Это связано с тем, что она все еще может выполнять хотя бы часть своих функций, а операция по ее извлечению сопряжена с рисками – кровотечением и инфекцией. Донорский орган при этом размещают не на привычном месте, а в нижней части живота.

Что происходит с организмом на кетодиете

Известны случаи, когда человеку пересаживали до шести почек. Например, британец, перенесший несколько трансплантаций, стал обладателем шести этих органов. А в Испании недавно состоялась шестая пересадка почки у мужчины, но на этот раз одну старую все же пришлось удалить – просто не осталось места.

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог @Scinquisitor.