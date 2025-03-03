Кетогенная диета – это система питания, при которой потребление углеводов сведено к минимуму, а основу рациона составляют жиры и умеренное количество белков. Такой режим питания переводит организм в состояние кетоза: вместо глюкозы тело начинает использовать жиры в качестве основного источника энергии.

При отказе от углеводов организм начинает активно расщеплять жиры, вырабатывая кетоны. Это ведет к снижению уровня сахара в крови и стабилизации инсулина. Именно поэтому кетодиету часто рекомендуют людям с инсулинорезистентностью и диабетом 2 типа.

Но такая диета не подходит всем. При заболеваниях печени и поджелудочной железы избыточное потребление жиров может усугубить состояние. Также кето не рекомендуется людям с заболеваниями почек, так как высокая нагрузка белка может быть нежелательной.

Обязательно ли завтракать

Женщинам стоит быть особенно осторожными: у некоторых кетодиета приводит к сбоям менструального цикла, так как снижение углеводов может повлиять на гормональный баланс.

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог @Scinquisitor.