Завтрак – первый прием пищи после ночного отдыха, который запускает обмен веществ и заряжает энергией. Исследования подтверждают, что регулярный утренний прием пищи помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снижает риск переедания в течение дня и улучшает концентрацию.

Люди, пропускающие завтрак, чаще испытывают усталость и тягу к быстрым углеводам, что может привести к набору веса. Особенно важно завтракать тем, кто занимается умственным или физическим трудом: мозгу и мышцам требуется топливо.

Почему организму нужны жиры и где их взять

Отказ от завтрака может оказать негативное влияние на здоровье сердца. Исследования показывают, что люди, пропускающие утренний прием пищи, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее об этом рассказал в своем видео об этом врач Серегей Малоземов.