Резкое головокружение – неприятное и даже пугающее ощущение, особенно если оно застает врасплох. Одна из самых частых причин этого состояния – ортостатическая гипотензия. Это резкое снижение артериального давления при быстром подъеме из положения сидя или лежа.

Когда вы резко меняете положение тела, кровь под действием гравитации отливает от головы к нижней части тела. В норме сосуды быстро реагируют: сужаются, чтобы поддержать кровообращение в мозге. Но если этот механизм срабатывает медленно, давление падает, и возникает головокружение.

Самым быстрым способом улучшить кровоток и нормализовать давление является напряжение крупных мышц тела. Например, сильно сожмите ягодицы или напрягите мышцы бедер. Это поможет крови быстрее вернуться к мозгу.

Какие мышцы самые сильные в теле человека

Если головокружения случаются часто, сопровождаются потемнением в глазах, тошнотой или обмороками, стоит обратиться к врачу. Это может быть признаком проблем с сердечно-сосудистой системой, анемии или других состояний, требующих внимания.

Подробнее об этом рассказал врач Максим Кузнецов.