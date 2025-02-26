Когда говорят о самых сильных мышцах в теле человека, чаще всего первым делом вспоминают бицепсы или квадрицепсы. Однако сила мышц измеряется не только их размером, но и выносливостью, способностью к сокращению и выполняемой функцией.

Жевательная мышца (musculus masseter) отвечает за движение нижней челюсти и играет ключевую роль в процессе пережевывания пищи. Это одна из самых мощных мышц по силе сжатия. Согласно исследованиям, ее максимальная нагрузка может достигать более 100 килограммов.

Действительно ли организме человека больше бактерий, чем клеток

Передняя большеберцовая мышца (musculus tibialis anterior) находится на передней поверхности голени и отвечает за поднятие стопы. Хотя о ней редко вспоминают, именно она помогает человеку ходить, бегать и подниматься по лестнице. Благодаря ее активности мы не спотыкаемся при каждом шаге, а стопа плавно переходит из положения пятка-носок.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.