Долгое время в научных кругах и популярной литературе существовало представление, что в человеческом организме бактерий в десять раз больше, чем собственных клеток. Однако недавние исследования показали, что эта идея не совсем соответствует действительности.

В 2016 году группа ученых из Израиля и Канады пересчитала соотношение бактерий и клеток организма, используя более точные методы оценки. Их выводы оказались неожиданными: количество бактерий и человеческих клеток примерно равно и составляет около 1:1. Согласно этим данным, в среднем в теле взрослого человека насчитывается около 39 триллионов бактерий и 35 триллионов собственных клеток. Разница между этими показателями невелика и может варьироваться в зависимости от особенностей организма.

Мифы о здоровье, которые вредят

Ошибочное представление о десятикратном превосходстве бактерий возникло в 1970-х годах, когда американский микробиолог Томас Лаки предложил приблизительную оценку количества бактерий в кишечнике.

Хотя бактерии не так многочисленны, как считалось ранее, их роль в жизни человека по-прежнему колоссальна. Они участвуют в переваривании пищи, выработке витаминов, защите от патогенных микробов и даже влияют на работу иммунной и нервной систем. Совокупность всех бактерий в организме, известная как микробиом, во многом определяет наше здоровье и самочувствие.

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог @Scinquisitor.