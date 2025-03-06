Helicobacter pylori – это бактерия, которая обитает в желудке и двенадцатиперстной кишке. Она обладает уникальной способностью выживать в кислой среде желудка, разрушая его защитную слизистую оболочку.

Некоторые инфицированные могут годами жить без явных проблем с желудком. Однако отсутствие симптомов не означает, что бактерия безопасна. Хеликобактер – одна из главных причин хронического гастрита и язвенной болезни желудка. Со временем бактерия разрушает слизистую оболочку, провоцируя воспаление и образование язв. Исследования показывают, что длительное инфицирование хеликобактером увеличивает риск развития рака желудка. Всемирная организация здравоохранения признала эту бактерию канцерогеном первого типа.

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Лечение хеликобактерной инфекции включает прием антибиотиков в сочетании с препаратами, снижающими кислотность желудка. Курс терапии подбирает врач гастроэнтеролог на основе анализов и состояния пациента. Важно пройти лечение полностью, чтобы предотвратить развитие устойчивости бактерии к антибиотикам.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.