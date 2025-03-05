Железо – один из важнейших микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма. Оно участвует в образовании гемоглобина, транспортировке кислорода, поддержке иммунной системы и метаболических процессах. Однако, несмотря на достаточное поступление железа с пищей или добавками, у некоторых людей наблюдается его дефицит.

Для того чтобы железо усвоилось, оно должно пройти несколько этапов: растворение в желудке, всасывание в кишечнике и транспортировка в кровь. Любые проблемы с ЖКТ могут нарушить этот процесс.

Ошибка, которую многие допускают после приема пищи

Железо в организме транспортируется с помощью белков – трансферрина и ферритина. Если уровень общего белка снижен (например, из-за недостаточного питания, заболеваний печени, почек или онкологии), железо просто не может нормально перемещаться и использоваться клетками.

Подробнее о причинах плохо усвоения железа рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.