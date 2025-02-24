После сытного обеда или ужина так и тянет прилечь – особенно если день выдался напряженным. Однако это одна из самых распространенных ошибок, которая может навредить пищеварению и даже спровоцировать неприятные последствия для здоровья.

Когда мы принимаем горизонтальное положение сразу после еды, желудочный сок и пища могут попадать обратно в пищевод. Это увеличивает риск изжоги и гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ). В норме клапан между желудком и пищеводом (нижний пищеводный сфинктер) закрывается, предотвращая обратный заброс кислоты. Но в положении лежа этот механизм может работать хуже, что приводит к жжению в груди и неприятному привкусу во рту.

Как имбирный чай помогает при изжоге

Вместо того чтобы ложиться, попробуйте легкую активность – например, неспешную прогулку. Это улучшает кровообращение, способствует нормальной работе желудка и помогает избежать неприятных симптомов. Если отдых необходим, лучше сесть в удобное кресло и расслабиться в полулежачем положении. А ложиться спать рекомендуется не раньше чем через 2–3 часа после приема пищи.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.