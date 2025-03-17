Какие могут быть риски и осложнения после пластики живота

Абдоминопластика, или подтяжка живота, является одной из самых популярных пластических операций, направленных на коррекцию формы и объема живота. Несмотря на свою эффективность, эта процедура связана с рядом рисков и осложнений, которые необходимо учитывать перед ее проведением, рассказал «Рамблеру» пластический хирург Олег Снигирь.

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Какие проблемы решает абдоминопластика

Во время проведения абдоминопластики хирурги убирают так называемый фартук — отвисший живот, который обычно появляется из-за избытка кожи и жира. Операция позволяет избавиться от сморщенной и дряблой кожи, растяжек и расхождения прямых мышц живота (диастаза), которые зачастую образуются после резкого похудения или беременности. Олег Снигирь Пластический хирург

Также пластические хирурги убирают пупочные грыжи и рубцы в области живота после предыдущих операций. И, конечно, популярной абдоминопластику делает возможность получить плоский живот и тонкую талию.

Операционные риски

Любая хирургическая операция несет в себе определенные риски, и абдоминопластика — не исключение. Основные операционные риски могут быть разными.

Реакция на анестезию. Это могут быть легкие побочные эффекты, например, тошнота и головокружение. Но есть и риск, хоть он и минимальный, развития серьезных реакций вплоть до анафилактического шока.

Кровотечение. Во время и после операции возможно кровотечение, требующее дополнительного вмешательства и наблюдения. Но нужно понимать, что кровопотеря неизбежна при любом хирургическом вмешательстве. И оно не перерастает в неконтролируемую ситуацию, так как во время этой операции не повреждаются значительные крупные сосуды.

Инфекция. Несмотря на стерильные условия проведения операции, всегда существует риск инфекции, которая может потребовать дополнительного лечения антибиотиками и, в редких случаях, повторной операции.

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Послеоперационные осложнения

После операции пациент может столкнуться с некоторыми осложнениями, но при соблюдении всех рекомендаций врача и правил реабилитации, этот риск практически равен нулю. Серома — скопление жидкости под кожей — одно из наиболее распространенных осложнений после абдоминопластики. Пациенту может потребоваться дренирование, чтобы предотвратить инфекцию и ускорить заживление. Олег Снигирь Пластический хирург

Скопление крови под кожей может вызвать боль и отек. В большинстве случаев гематомы рассасываются самостоятельно, но в некоторых ситуациях может потребоваться терапия.

Нарушение кровоснабжения кожи и подкожных тканей может привести к некрозу — отмиранию тканей. Это осложнение может потребовать дополнительного хирургического вмешательства для удаления отмерших участков и реконструкции кожи.

Долгосрочные риски

Помимо ранних послеоперационных осложнений, существуют самая минимальная вероятность долгосрочных рисков. Например, рубцы могут сформироваться неправильно из-за индивидуальных особенностей организма. В некоторых случаях рубцы могут быть гипертрофическими или келоидными, требующими дополнительного лечения. Олег Снигирь Пластический хирург

Несмотря на все усилия хирурга, иногда может возникнуть асимметрия живота или области вокруг пупка. Это может потребовать коррекционной операции для достижения идеального результата. Может развиться снижение чувствительности из-за повреждения нервных окончаний. В большинстве случаев это временное явление.

Факторы, повышающие риск осложнений

Курение негативно влияет на заживление тканей и увеличивает риск инфекции и некроза тканей. Пациентам рекомендуется отказаться от вредной привычки курить за несколько недель до и после операции. Избыточный вес увеличивает нагрузку на организм и повышает риск осложнений, таких как серомы и гематомы. Хронические заболевания, такие, как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие могут усложнить процесс заживления. Олег Снигирь Пластический хирург

Для минимизации рисков и осложнений абдоминопластики необходимо обращаться к опытному и сертифицированному пластическому хирургу, соблюдать все дооперационные и послеоперационные рекомендации врача, вести здоровый образ жизни.