Как выбрать хирурга, чтобы не пришлось жалеть

Стремление к совершенству – естественное желание. Современная пластическая хирургия открывает перед нами безграничные возможности преображения, но за привлекательной картинкой идеальной внешности скрываются опасные потенциальные риски. Как не ошибиться и избежать попадания в руки дилетанта рассказал "Рамблеру" пластический хирург Тигран Алексанян.

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Миф об “универсальном” хирурге

Распространенное заблуждение – поиск “универсального” хирурга, способного выполнить любую пластическую операцию. Таких специалистов не существует. Высокий уровень мастерства достигается глубоким пониманием анатомии и физиологии конкретной области, а также многолетним опытом работы именно в этом направлении. Попытка охватить все сразу неизбежно приводит к снижению качества работы. Не стоит гнаться за “широким профилем” – специализация – залог успеха. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Поэтому, если, к примеру, вас интересует ринопластика (коррекция носа), не следует обращаться к хирургу, специализирующемуся на маммопластике (операции на груди). Ищите специалиста именно в той области пластической хирургии, которая вас интересует, рекомендует эксперт. Внимательно изучите информацию на сайте клиники и убедитесь, что хирург имеет значительный опыт и специализируется именно на вашем типе операции.

Главные правила реабилитации после пластики

Портфолио: зеркало мастерства

Портфолио хирурга – не просто красивая коллекция “идеальных” результатов. Это важный инструмент оценки его профессионализма. Просматривая работы, обратите внимание не только на успешные случаи, но и на результаты, которые, возможно, не стали идеальными. Это демонстрирует честность и открытость хирурга, а также его способность объективно оценивать свои достижения и учитывать индивидуальные особенности пациентов. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Отлично, если портфолио будет дополнено живыми видео отзывами пациентов, они могут быть более информативными и правдивыми, в отличие от фотографий, которые несложно подправить в фотошопе. А вот отсутствие портфолио или нежелание его демонстрировать – серьезный повод насторожиться, акцентирует хирург.

Не стесняйтесь задавать вопросы

Консультация с пластическим хирургом – не просто формальность, а возможность задать все интересующие вас вопросы. Не стесняйтесь уточнять детали операции, возможные риски, период реабилитации и стоимость. Профессиональный хирург всегда готов ответить на ваши вопросы ясно и доступно, расслабить вас и развеять сомнения. Если вы чувствуете себя некомфортно или вам что-то неясно, лучше поискать другого специалиста. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Ваше личное ощущение комфорта и доверия к хирургу играет важную роль. Вы должны чувствовать себя уверенно и спокойно, общаясь со специалистом.

Проявите внимание к деталям