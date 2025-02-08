Главные правила реабилитации после пластики

Пациенты обращаются в клиники пластической хирургии по разным соображениям: от эстетических до медицинских. Чтобы все прошло успешно, важны опыт и мастерство хирурга, но немаловажно и соблюдение всех требований реабилитации. Пластический хирург Юлия Оконская рассказала "Рамблеру", каким правилам восстановления необходимо следовать, чтобы получить ожидаемый результат.

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Особенности восстановления при разных операциях

В области лица проводят ринопластику, блефаропластику, подтяжку, отопластику, липосакцию. После этих операций возникает отечность, могут быть гематомы, онемение кожи в области рубцов, болезненные ощущения. Ранний послеоперационный период при операциях на лице длится 10-14 дней, в течение этого времени проходят отёки и гематомы, болезненность в области ран.

Поздний послеоперационный период длится четыре месяца, так как долго прорастают сосуды и нервы. В этот период необходимо спать только на спине, при надобности носить компрессионную повязку, тэйпировать кожу носа или лица. Для предотвращения появления пигментных пятен на лице не разрешается загорать. Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

Также после пластики лица важно не переохлаждаться, так как холод вызывает спазм сосудов, в результате в области проведения операции может возникнуть зона ишемии и присоединение инфекции. Особенно важно соблюдать это правило после ринопластики.

После пластики тела — липосакции, абдоминопластики, липофилинга и других возникает болезненность во время движения, отеки с последующим уплотнением тканей. В этом случае на восстановление требуется больше времени — от трех до шести месяцев. При этом необходимо избегать активных физических нагрузок , посещения бань и саун, а также приема солнечных ванн 1-3 месяца. Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

После любой операции, связанной с установкой имплантантов или с липосакцией, пациенту приходится носить компрессионное белье и соблюдать диету, особенно после пластики живота, груди и ягодиц.

Время реабилитации после пластической операции на груди зависит от вида вмешательства (увеличение или уменьшение, подтяжка, коррекция формы сосков). В среднем потребуется два-три месяца, а для достижения окончательного результата — около полугода. У пациенток может возникнуть дискомфорт, отеки, гематомы, возможны болезненные ощущения, онемение кожи. В период реабилитации важно носить компрессионное белье, ограничивать физическую активность и нагрузки в области верхней части тела, необходимо спать на спине. Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

Почему зима – лучшее время для пластических операций

Как поддержать организм во время реабилитации

Реабилитация после пластической операции подразумевает не только соблюдение рекомендаций врачей, но и проведение физиотерапевтических и косметологических процедур. Через три дня после любой операции можно проходить сеансы микротоков, фотодинамический терапии, магнита, лимфодренажного массажа. Они помогают уменьшить отеки, ускорить деградацию гематом и ускорить заживление ран.

Через месяц после пластической операции возможно проведение мезотерапии, инъекций ботулотоксина (в случае ринопластики колоть его можно только через три месяца), сеансов RF-лифтинга и терапевтического лазера. Эти процедуры позволяют довести результат операции до совершенства. Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

Соблюдение всех рекомендаций пластического хирурга, ответственный подход к своему здоровью, применение различных рекомендованных процедур помогут в максимально короткие сроки уменьшить отечность, снять болезненные ощущения, восстановить чувствительность кожи, сформировать визуально незаметный рубец, предотвратить образование растяжек и быстрее вернуться к привычному ритму жизни.