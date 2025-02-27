Синдром Жильбера: что это и нужно ли его лечить

Синдром Жильбера передается по наследству, ему присущи периодические эпизоды желтухи и повышение уровня свободного, непрямого билирубина в крови. Заболевание встречается у пяти человек из ста и может протекать без жалоб со стороны пациента. О том, нужно ли лечить заболевание "Рамблеру" рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист Светлана Аракелова.

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Почему появляется синдром Жильбера

Синдром Жильбера развивается из-за генетической мутации в гене UGT1A1, ответственного за выработку одного из ферментов печени — уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы. У носителей мутировавшего гена этого фермента почти в два раза меньше нормы. И из-за его нехватки обмен билирубина замедляется, количество непрямой фракции пигмента возрастает. Это в свою очередь придает коже и склерам глаз характерный желтый оттенок. Светлана Аракелова Гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист медицинского центра "Синай"

Также у пациентов могут появляться желтые папулы на веках, окрашенные участки кожи на ладонях, стопах, подмышек. Заболевание передается детям от родителей, причем ребенок будет иметь дефектный ген, даже если болен только один родитель. Мужчины болеют в четыре раза чаще женщин.

Что провоцирует обострение заболевания

Синдром Жильбера может иметь скрытый характер. Каждый третий пациент с этим диагнозом не имеет жалоб. Латентное течение болезни может длиться до 30 лет.

Существуют триггеры, способные «разбудить» болезнь. К ним относятся употребление жирной пищи, голодание или, напротив, переедание, прием некоторых лекарств, злоупотребление алкоголем, вирусные инфекции, эмоциональные и физические перегрузки. Светлана Аракелова Гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист медицинского центра "Синай"

Сам по себе синдром не вызывает осложнений, но он провоцирует обострение других болезней, например, желтухи, холестаза, токсического гепатита, дискинезии желчного пузыря, желчнокаменной болезни.

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Лечить ли эту болезнь

Синдром Жильбера не требует лечения, так как изолированно не представляет угрозы для здоровья. Эпизоды желтухи обычно короткие и в итоге проходят. Если уровень билирубина повышен значительно, есть интоксикация, то нужно проводить дезинтоксикационную терапию, при которой необходимо назначение гепатопротекторов и желчегонных препаратов. Светлана Аракелова Гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист медицинского центра "Синай"

Для облегчения состояния пациента при обострении других заболеваний из-за синдрома Жильбера рекомендуют исключить провоцирующие факторы: алкоголь, стрессы, физическое переутомление).