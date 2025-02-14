Почему инфаркт у мужчин и женщин проходит по-разному

Инфаркт миокарда – одна из ведущих причин смертности в мире. Однако проявления этого опасного состояния существенно различаются у мужчин и женщин. «‎Рамблер» разберется, почему сердечный приступ у разных полов развивается по-разному, какие факторы влияют на его течение и как вовремя распознать симптомы.

1. Почему инфаркт выглядит иначе у мужчин и женщин?

Исторически медицина ориентировалась на «мужскую» картину инфаркта, что привело к поздней диагностике у женщин и увеличению смертности. Сегодня известно, что разница в проявлениях инфаркта обусловлена физиологическими, гормональными и генетическими особенностями.

Анатомия сердца: у женщин коронарные артерии тоньше и извилистее, чем у мужчин, что влияет на распространение бляшек и тромбов;

у женщин коронарные артерии тоньше и извилистее, чем у мужчин, что влияет на распространение бляшек и тромбов; Гормональный фактор: эстрогены (женские половые гормоны) до менопаузы защищают сосуды, снижая риск инфаркта. После климакса этот эффект ослабевает, и женщины догоняют мужчин по статистике сердечно-сосудистых заболеваний.

Различия в механизмах инфаркта:

у мужчин чаще закупорка крупной коронарной артерии, что ведет к типичной картине приступа;

чаще закупорка крупной коронарной артерии, что ведет к типичной картине приступа; у женщин инфаркт чаще связан с спазмом мелких сосудов, что делает симптомы размытыми.

Из-за этих факторов инфаркт у женщин чаще протекает «нетипично», что затрудняет диагностику и откладывает лечение.

2. Симптомы инфаркта у мужчин и женщин

У мужчин (типичная форма инфаркта):

острая боль в груди («как будто слон сел на грудь»),

иррадиация боли в левую руку, шею, челюсть,

холодный пот, головокружение,

одышка, чувство страха смерти.

Мужской инфаркт распознать проще: он напоминает «классический» сердечный приступ, который часто показывают в фильмах.

У женщин (нетипичная форма инфаркта):

отсутствие выраженной боли в груди – вместо нее чувство дискомфорта, жжения или давления,

тошнота, рвота, боли в животе (напоминает пищевое отравление),

ощущение усталости, слабости, тревоги,

боли в спине, плечах, шее,

головокружение и одышка даже в покое.

Женщины часто не подозревают, что у них инфаркт, так как симптомы напоминают переутомление, стресс или проблемы с ЖКТ.

3. Почему у женщин чаще случаются «молчаливые инфаркты»?

Молчаливый инфаркт – это инфаркт без ярко выраженных симптомов. Он чаще встречается у женщин и может быть обнаружен случайно, при плановой ЭКГ.

Причины:

инфаркт поражает мелкие сосуды, а не крупные артерии,

высокий болевой порог – некоторые женщины не замечают сердечную боль или путают ее с другими состояниями,

стресс и тревога маскируют симптомы, вызывая ощущение панической атаки вместо боли.

Поэтому у женщин инфаркты чаще пропускаются или диагностируются поздно, что увеличивает риск осложнений и смертности.

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4. Какие факторы риска важны для мужчин и женщин?

Хотя основные факторы риска (курение, диабет, ожирение, гипертония) одинаковы для обоих полов, есть существенные различия в их влиянии.

Для мужчин наиболее опасны:

высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП),

гипертония и стресс,

малоподвижный образ жизни.

Для женщин более опасны:

менопауза – после нее риск инфаркта резко возрастает,

диабет – у женщин с диабетом риск инфаркта выше, чем у мужчин,

аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит), которые поражают сосуды,

депрессия и хронический стресс – сильнее повышают риск у женщин.

Таким образом, у женщин ключевые триггеры инфаркта связаны не только с физическими, но и с гормональными и психосоматическими факторами.

5. Почему инфаркты у женщин протекают тяжелее?

Поздняя диагностика: женщины реже обращаются за медицинской помощью из-за нетипичных симптомов; Сложности с постановкой диагноза: стандартные тесты (например, ЭКГ) хуже выявляют инфаркт у женщин, так как он часто связан с мелкими сосудами; Больший риск осложнений: у женщин выше вероятность разрыва сердца, сердечной недостаточности, тромбозов после инфаркта.

Так как в прошлом медицина ориентировалась на мужские симптомы инфаркта, это привело к недооценке особенностей женского сердечно-сосудистого здоровья. Это одна из причин, почему женщины чаще умирают от инфаркта.

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