Почему инфаркт у мужчин и женщин проходит по-разному
Инфаркт миокарда – одна из ведущих причин смертности в мире. Однако проявления этого опасного состояния существенно различаются у мужчин и женщин. «Рамблер» разберется, почему сердечный приступ у разных полов развивается по-разному, какие факторы влияют на его течение и как вовремя распознать симптомы.
1. Почему инфаркт выглядит иначе у мужчин и женщин?
Исторически медицина ориентировалась на «мужскую» картину инфаркта, что привело к поздней диагностике у женщин и увеличению смертности. Сегодня известно, что разница в проявлениях инфаркта обусловлена физиологическими, гормональными и генетическими особенностями.
- Анатомия сердца: у женщин коронарные артерии тоньше и извилистее, чем у мужчин, что влияет на распространение бляшек и тромбов;
- Гормональный фактор: эстрогены (женские половые гормоны) до менопаузы защищают сосуды, снижая риск инфаркта. После климакса этот эффект ослабевает, и женщины догоняют мужчин по статистике сердечно-сосудистых заболеваний.
Различия в механизмах инфаркта:
- у мужчин чаще закупорка крупной коронарной артерии, что ведет к типичной картине приступа;
- у женщин инфаркт чаще связан с спазмом мелких сосудов, что делает симптомы размытыми.
Из-за этих факторов инфаркт у женщин чаще протекает «нетипично», что затрудняет диагностику и откладывает лечение.
2. Симптомы инфаркта у мужчин и женщин
У мужчин (типичная форма инфаркта):
- острая боль в груди («как будто слон сел на грудь»),
- иррадиация боли в левую руку, шею, челюсть,
- холодный пот, головокружение,
- одышка, чувство страха смерти.
Мужской инфаркт распознать проще: он напоминает «классический» сердечный приступ, который часто показывают в фильмах.
У женщин (нетипичная форма инфаркта):
- отсутствие выраженной боли в груди – вместо нее чувство дискомфорта, жжения или давления,
- тошнота, рвота, боли в животе (напоминает пищевое отравление),
- ощущение усталости, слабости, тревоги,
- боли в спине, плечах, шее,
- головокружение и одышка даже в покое.
Женщины часто не подозревают, что у них инфаркт, так как симптомы напоминают переутомление, стресс или проблемы с ЖКТ.
3. Почему у женщин чаще случаются «молчаливые инфаркты»?
Молчаливый инфаркт – это инфаркт без ярко выраженных симптомов. Он чаще встречается у женщин и может быть обнаружен случайно, при плановой ЭКГ.
Причины:
- инфаркт поражает мелкие сосуды, а не крупные артерии,
- высокий болевой порог – некоторые женщины не замечают сердечную боль или путают ее с другими состояниями,
- стресс и тревога маскируют симптомы, вызывая ощущение панической атаки вместо боли.
Поэтому у женщин инфаркты чаще пропускаются или диагностируются поздно, что увеличивает риск осложнений и смертности.
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4. Какие факторы риска важны для мужчин и женщин?
Хотя основные факторы риска (курение, диабет, ожирение, гипертония) одинаковы для обоих полов, есть существенные различия в их влиянии.
Для мужчин наиболее опасны:
- высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП),
- гипертония и стресс,
- малоподвижный образ жизни.
Для женщин более опасны:
- менопауза – после нее риск инфаркта резко возрастает,
- диабет – у женщин с диабетом риск инфаркта выше, чем у мужчин,
- аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит), которые поражают сосуды,
- депрессия и хронический стресс – сильнее повышают риск у женщин.
Таким образом, у женщин ключевые триггеры инфаркта связаны не только с физическими, но и с гормональными и психосоматическими факторами.
5. Почему инфаркты у женщин протекают тяжелее?
- Поздняя диагностика: женщины реже обращаются за медицинской помощью из-за нетипичных симптомов;
- Сложности с постановкой диагноза: стандартные тесты (например, ЭКГ) хуже выявляют инфаркт у женщин, так как он часто связан с мелкими сосудами;
- Больший риск осложнений: у женщин выше вероятность разрыва сердца, сердечной недостаточности, тромбозов после инфаркта.
Так как в прошлом медицина ориентировалась на мужские симптомы инфаркта, это привело к недооценке особенностей женского сердечно-сосудистого здоровья. Это одна из причин, почему женщины чаще умирают от инфаркта.
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