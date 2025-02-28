Когда могут отказать в пластической операции

Пластическая хирургия — особая область медицины, так как врачам приходится иметь дело со здоровыми людьми, не имеющими медицинских показаний к операции. Но в обществе существует устойчивое ложное мнение, что пластические хирурги проведут любую операцию по желанию пациента — вопрос лишь в цене. Пластический хирург Юлия Оконская опровергла "Рамблеру" миф о хирургах, назвав причины, по которым пациент не окажется в операционной.

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Противопоказания по состоянию здоровья

Пациента не допустят к операции, если есть отклонения в его анализах, показывающих состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и мочевыделительной систем. Пластическую операцию перенесут до момента выздоровления пациента с разрешением на операцию узкопрофильного специалиста. Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

По словам эксперта, операцию проведут только тогда, когда результаты анализов нормализуются. Даже если пациент поступает в клинику с идеальными анализами, но при этом у него есть первые признаки простуды (насморк, повышенная температура, кашель), операцию также перенесут. Противопоказанием также считается обострение хронических заболеваний (например сахарного диабета, гипертонической болезни, ревматоидного артрита и т.д.).

Прием лекарственных средств — тоже одна из причин подождать. Например, из-за иммунодепрессантов увеличивается риск послеоперационных воспалительных осложнений, а из-за разжижающих кровь лекарств — вероятность кровотечения.

Противопоказанием может быть острый период герпетической инфекции. Например, если герпес высыпал на носу или губе, то ринопластику, конечно, перенесут до стихания острого процесса. Аналогично и с другими частями тела. Также откажут, если у пациента обострилось кожное заболевание: псориаз, экзема, гнойничковые инфекции, появилась аллергическая сыпь. Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

Недостижимый результат

Часто пациенты приходят к пластическому хирургу с фотографией знаменитости и рассказывают, какой частью тела хотели бы походить на известного человека. И мало кто из таких пациентов осознает, что пластический хирург может многое, но не все.

Результат операции зависит от многих факторов: анатомии пациента, его возраста, состояния здоровья, типа кожи, выраженности подкожно-жировой клетчатки. И если невозможно скорректировать внешность человека так, как он хочет, пластический хирург прямо говорит об этом и отказывает в проведении операции Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

Принятие решения под давлением

Пластическая хирургия позволяет устранить недостатки внешности, которые не нравятся пациенту. В результате человек получает желаемую внешность, его самооценка увеличивается, качество жизни значительно возрастает. Но случается, что человек решается на перемены не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств. Например, женщина может прийти за круговой подтяжкой лица и липосакцией, чтобы помолодеть, так как муж изменяет ей с молодой пассией . Или же операция становится для кого-то средством сохранения отношений с партнером.

О таких моментах пластический хирург узнает на предоперационных консультациях. И если доктор видит, что решение принято под давлением, он откажет в операции. Юлия Игоревна Оконская Пластический, челюстно - лицевой хирург, оториноларинголог

Главные правила реабилитации после пластики

Наличие психологических проблем

Во время первой консультации хирург должен оценить физическое и эмоциональное состояние человека. Во время беседы в кабинете врача многие нервничают, и это нормально. Однако специалист всегда обратит внимание на тревожные звоночки в поведении пациента.

Как правило такие люди не бывают довольны результатом операций. Они приходят к хирургам вновь и вновь. Если один специалист отказывается оперировать, они ищут другого. Таким пациентам необходима помощь психолога или психоневролога.

Несовпадение желания пациента с рекомендациями хирурга

Каждый пациент, прежде чем отправиться в клинику пластической хирургии изучает информацию об операциях. Но случается, что человек попадает на уловки маркетологов и заявляет о желании провести операцию, которая ему не нужна.