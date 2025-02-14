Розацеа – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое чаще всего проявляется покраснением, расширенными сосудами, высыпаниями и чувством жжения на лице. Болезнь развивается постепенно, может усиливаться под воздействием различных факторов и со временем становиться более выраженной.

Точные причины розацеа до конца не изучены, но считается, что заболевание связано с комбинацией генетических, иммунных и сосудистых факторов. Спровоцировать обострение могут: резкие перепады температуры, стресс и косметика, раздражающая кожу.

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Полностью избавиться от розацеа невозможно, но можно контролировать ее проявления. Лечение направлено на снижение воспаления, укрепление сосудов и устранение провоцирующих факторов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Лев Кульков.