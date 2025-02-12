Считается, что седина – это исключительно вопрос генетики, и повлиять на этот процесс невозможно. Но исследования показывают, что поседение волос можно замедлить, а в некоторых случаях даже обратить вспять, если устранить факторы, которые его провоцируют.

Цвет волос зависит от меланина – пигмента, который вырабатывают клетки меланоциты. С возрастом их активность снижается, и волосы теряют цвет. Однако не только возраст влияет на этот процесс.

Дефицит витаминов и минералов. Недостаток витаминов группы B, особенно B12, а также железа, меди, цинка и магния может приводить к ослаблению клеток, отвечающих за пигментацию.

Хронический стресс. Исследования показывают, что сильные эмоциональные потрясения повышают уровень кортизола, который может повреждать меланоциты.

Недосып. Во время сна организм восстанавливается, и если регулярно не высыпаться, это может привести к преждевременному старению клеток, в том числе тех, что отвечают за цвет волос.

Три привычки, которые сделают вас здоровее

Если седина только начинает появляться, процесс можно замедлить, а иногда даже частично вернуть пигмент волосам. Для этого стоит пересмотреть образ жизни. Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.