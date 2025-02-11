Мышцы ног выполняют не только двигательные функции, но и играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что недостаточная сила и тонус мышц нижних конечностей могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Крупные мышцы ног, особенно икроножные и бедренные, работают как своеобразный насос, помогая крови подниматься обратно к сердцу. Это особенно важно для венозного кровотока, так как нижняя половина тела расположена ниже уровня сердца, и кровь должна преодолевать силу тяжести. Когда мышцы ног слабы, этот процесс нарушается, что приводит к застою крови, повышению нагрузки на сердце и увеличению риска тромбоза.

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Из-за слабых мышц ухудшается венозный отток, что может спровоцировать варикозное расширение вен, образование тромбов и хроническую венозную недостаточность. Мышцы ног участвуют в регуляции кровообращения, и их слабость может способствовать гипертонии, увеличивая нагрузку на сердце.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.