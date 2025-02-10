Здоровье – это не только гены и удача, но и образ жизни, который мы выбираем каждый день. Внедрение простых, но действенных привычек поможет организму работать лучше, повысит уровень энергии и улучшит самочувствие.

Двигайтесь и потейте

Физическая активность не только укрепляет мышцы и сердце, но и помогает очищать организм. Пот – это естественный способ избавиться от токсинов и поддерживать здоровье кожи. Любая активность, которая вызывает потоотделение – интенсивная тренировка, быстрая прогулка или даже горячая ванна, – запускает процессы детокса и улучшает обмен веществ.

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Питайтесь осознанно

Современный ритм жизни часто заставляет нас есть на бегу или переедать. Однако организму гораздо полезнее питание по естественному голоду и умеренные порции. Оптимальный режим – не более трех приемов пищи в день без постоянных перекусов. Это снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает регулировать уровень сахара в крови.

О последней привычке для здоровья подробнее рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.