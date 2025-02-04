Отравление – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Однако вокруг этого состояния существует множество мифов, которые могут не только не помочь, но и ухудшить ситуацию.

Один из самых распространенных мифов – мнение, что при отравлении нужно срочно выпить молоко. Считается, что оно обволакивает желудок и снижает действие токсинов. Однако в большинстве случаев это не только бесполезно, но и вредно, так как молоко не обладает детоксикационными свойствами. При пищевом отравлении оно создаёт благоприятную среду для размножения бактерий, что может только усугубить интоксикацию.

Некоторые люди считают, что организм сам справится, и нужно просто подождать, пока все пройдет. Это опасное заблуждение. При сильной интоксикации без медицинской помощи состояние может ухудшиться вплоть до обезвоживания и серьезных осложнений.

Обязательно ли завтракать

Отравление – это не просто временный дискомфорт, а серьёзная нагрузка на организм. Поэтому важно не следовать сомнительным советам, а применять методы, которые действительно помогут быстрее восстановиться и избежать осложнений.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.