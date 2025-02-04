Кому можно сохранять зубы мудрости

Зубы мудрости — это зубы, которые расположены в конце зубного ряда позади всех остальных, иначе их называют третьими молярами. Если первые два моляра играют стратегически важную роль в поддержании правильного смыкания зубов, то зубы мудрости в большинстве случаев – рудиментарные органы. Виктория Радько, врач-ортодонт рассказала "Рамблеру" кому стоит сохранить зубы мудрости, а в каких случаях лучше их удалить.

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Почему зубы мудрости — рудимент

В первобытные времена челюсти человека имели другую структуру: они были более плоскими и пролонгированными сзади. Это позволяло размещать третий моляр в зубном ряду. Кроме того, рацион человека состоял из грубой пищи, что способствовало формированию массивного челюстного аппарата. Сегодня же в рационе преобладает мягкая пища, и челюстной аппарат формируется иначе.

Зачастую зубы мудрости просто не помещаются в зубном ряду, из-за чего могут расти под некорректным углом или упираться в корни соседних зубов. Если зуб мудрости упирается в область второго моляра, это может вызвать серьезные проблемы, такие как кариес корня и смещение зуба от своей оси. В таких случаях зубы мудрости подлежат удалению, так как их сохранение может привести к потере функционального зуба. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Зубы мудрости и ортодонтическое лечение

Организм человека — это единая система, где все элементы взаимосвязаны. Нарушения прикуса, вызванные неправильным положением восьмерок, могут отражаться не только на состоянии зубов, но и на общем самочувствии. Например, неправильное положение челюстей может вызывать перенапряжение височно-нижнечелюстного сустава, что часто приводит к головным болям. Нарушения прикуса также могут повлиять на осанку, так как жевательные мышцы связаны с мышцами шеи и спины.

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Перед началом ортодонтического лечения зубы мудрости, находящиеся под некорректным углом в толще костной ткани челюсти, рекомендовано удалять. Во время их прорезывания они могут помешать достижению ортодонтического результата или даже нарушить уже достигнутый результат после завершения лечения. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Когда зубы мудрости можно оставить

Однако бывают случаи, когда зубы мудрости могут принести пользу. Например, если один из моляров поврежден или имеет воспаление, ортодонт может принять решение удалить его и заменить третьим моляром, который находится позади. Для этого третий моляр проверяется на соответствие по форме и функции удаленному зубу. Затем с помощью брекет-систем третий моляр постепенно перемещается на освободившееся место. После завершения лечения пациент получает зубной ряд из здоровых зубов, при этом третий моляр заменяет поврежденный, восстанавливая нормальное функционирование и эстетику улыбки. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Если зубы мудрости полностью выросли и правильно встали в зубной ряд, а также имеют антагонисты (зубы на противоположной челюсти, с которыми они смыкаются), их можно оставить. Особенно это актуально, если все остальные зубы расположены ровно и не нужно перемещать их назад.