Ожоги – одна из самых распространенных бытовых травм, с которой сталкиваются как взрослые, так и дети. Однако неправильные действия при оказании первой помощи могут не только замедлить заживление, но и привести к осложнениям.

Чтобы облегчить состояние пострадавшего и не усугубить травму, важно знать, чего делать нельзя.

Не используйте масло и кисломолочные продукты.

Сметана, кефир или растительное масло, вопреки распространенному мнению, не помогают при ожогах. Они создают пленку, которая удерживает тепло, замедляет заживление и может спровоцировать инфекцию.

Не обрабатывайте ожог зеленкой или йодом.

Эти антисептики агрессивно воздействуют на поврежденную кожу, вызывая дополнительное раздражение и боль. Кроме того, они могут усложнить оценку степени ожога врачом.

Что такое дисгидротическая экзема

Лучшее, что можно сделать при неглубоком ожоге – поместить пораженный участок в прохладную воду на 10-15 минут. Это поможет снизить температуру кожи, уменьшить боль и предотвратить глубокое повреждение тканей. Если ожог серьезный или сопровождается сильной болью, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.