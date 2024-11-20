Дисгидротическая экзема – это хроническое кожное заболевание, которое проявляется образованием мелких, наполненных жидкостью пузырьков на ладонях, пальцах рук, подошвах и боковых частях стоп. Заболевание сопровождается зудом, жжением, отеками и может вызывать значительный дискомфорт.

На начальных стадиях на коже появляются небольшие пузырьки диаметром 1–2 мм. Они часто сгруппированы, могут зудеть или вызывать жжение. Со временем пузырьки вскрываются, оставляя болезненные эрозии и сухие корки.

Точные причины дисгидротической экземы до конца не изучены, однако выделяют несколько провоцирующих факторов:

Генетическая предрасположенность. Наличие экземы у ближайших родственников повышает риск заболевания.

Аллергии. Часто заболевание связано с аллергическими реакциями на продукты питания, косметику или бытовую химию.

Гипергидроз. Чрезмерное потоотделение создает благоприятную среду для развития заболевания.

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Если вы заметили первые симптомы, обратитесь к врачу-дерматологу для диагностики и подбора индивидуального лечения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Лев Кульков.