Эксфолиативный кератолиз – кожное заболевание, при котором на ладонях и пальцах появляются пузырьки и отслаивающиеся слои кожи.

Это состояние вызывает зуд, покраснение, сухость и дискомфорт, часто обостряясь в летние месяцы из-за влажности и потоотделения. Основные причины включают частый контакт с водой и химическими средствами, повышенную потливость рук, воздействие солнечных лучей и генетическую предрасположенность.

Лечение направлено на смягчение симптомов. Важно регулярно увлажнять кожу кремами, восстанавливающими липидный барьер, и использовать защитные перчатки при работе с моющими средствами. Препараты с кератолитиками помогают ускорить отшелушивание и защитить новый слой кожи.

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При обострении рекомендуется обратиться к дерматологу для выбора индивидуальной терапии, чтобы контролировать заболевание и снизить частоту рецидивов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-дерматолог Лев Кульков.