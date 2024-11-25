Главные причины гормонального дисбаланса

Гормональный дисбаланс — это состояние, при котором уровень гормонов в организме нарушается, что может приводить к различным проблемам со здоровьем. Гормоны играют важную роль в регуляции многих процессов в организме, включая обмен веществ, настроение, рост и развитие, а также репродуктивные функции. Нутрициолог Елена Фикс рассказала Рамблеру о том, почему такой сбой может произойти в организме.

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Факторы и причины заболевания

Гормональный фон образуется в сочетании всех гормонов. Он весьма чувствителен, ведь на него влияет и возраст, недостаток витаминов и минералов, избыточное потребление сахара, физическая активность,прием медикаментов, общее состояние здоровья и, конечно, стресс. Более того, он достаточно изменчив в зависимости от менструального цикла: при созревании яйцеклетки, овуляции и менструации, а также реагирует на наступление беременности и менопаузы. В норме концентрация каждого гормона меняется внутри определённого диапазона, однако если уровень гормонов выходит за допустимые рамки, репродуктивная, эндокринная система и другие органы начинают работать неправильно. Елена Фикс Нутрициолог

Обратить особое внимание

Дисбаланс гормонов — не самостоятельное заболевание. Это симптом, появляющийся при различных состояниях. Он может возникнуть на фоне сильного стресса, истощения или из-за приёма гормональных препаратов. У подростков, к примеру, гормональный фон часто сбивается в период экзаменов — это связано с сильным умственным и эмоциональным напряжением.

Такие гормональные нарушения длятся недолго и проходят, как только их причины устраняются. Однако длительные и регулярные сбои, включающие отсутствие менструаций, могут говорить о серьёзных патологиях - в случае длительных гормональных сбоев с дефицитом половых гормонов у пациентки может развиться бесплодие. Елена Фикс Нутрициолог

Слизистая оболочка матки из-за отсутствия менструаций не обновляется и продолжает расти — развивается эндометриоз. Кроме того, повышается риск развития онкологических заболеваний, а также психологических нарушений, например депрессии.Избыток мужских половых гормонов сильно влияет на внешность женщин. Андрогены стимулируют рост волос по всему телу, увеличивают скорость набора мышечной массы, а также провоцируют акне и потерю волос на голове. Кроме того, высокий уровень андрогенов сбивает менструальный цикл и может стать причиной бесплодия.

Опасные последствия снижения уровня эстрогенов

С чего начать лечение

Для того, чтобы выяснить первопричину, нужно собрать анамнез: для этого врач спрашивает о хронических и недавно перенесённых заболеваниях, беременностях и абортах, операциях, образе жизни и питании, затем специалист проводит осмотр половых органов и влагалища в гинекологическом кресле. При подозрении на патологии репродуктивной системы или инфекцию он может назначить клинический анализ крови для оценки общего состояния организма, а также УЗИ и лабораторные исследования на распространённых возбудителей ИППП. Елена Фикс Нутрициолог

Если вы подозреваете у себя гормональный дисбаланс, важно обратиться к врачу для проведения необходимых анализов и получения рекомендации по лечению.