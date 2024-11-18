Здоровье желудочно-кишечного тракта напрямую зависит от нашего рациона. Некоторые привычные продукты могут провоцировать воспаление и нарушать работу пищеварительной системы. Врач-диетолог Ольга Помойнецкая назвала три группы продуктов, на которые стоит обратить внимание.

Глютеносодержащие продукты

Глютен – белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Для людей с целиакией или глютеновой непереносимостью он становится причиной воспаления стенок кишечника, что может приводить к болям, вздутию и нарушению всасывания питательных веществ. Даже у здоровых людей избыток глютена иногда вызывает неприятные ощущения в ЖКТ.

Алкоголь

Даже в умеренных количествах алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, повышает кислотность и снижает защитный барьер кишечника. Постоянное употребление алкоголя может привести к хроническому гастриту, язве и другим заболеваниям ЖКТ.

Чем опасен застой желчи

Сладости

Избыточное количество сахара в рационе способствует росту вредных бактерий в кишечнике, нарушая его микрофлору. Это может стать причиной вздутия, диареи или запоров. Кроме того, сладости часто содержат трансжиры, которые усугубляют воспалительные процессы. Шоколадные батончики, торты и газированные напитки — основные «виновники» подобных проблем.