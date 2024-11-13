Застой желчи – это серьезное состояние, которое может привести к множеству осложнений в организме. Желчь, вырабатываемая печенью, играет важную роль в пищеварении, расщеплении жиров и выводе токсинов.

К основным причинам застоя желчи относятся малоподвижный образ жизни, неправильное питание, употребление алкоголя, а также некоторые хронические заболевания, такие как камни в желчном пузыре и воспалительные заболевания печени. Среди симптомов холестаза – постоянное чувство тяжести в правом подреберье, тошнота, желтизна кожи, зуд, темная моча и светлый стул.

Три привычки, которые помогут избавиться от застоя желчи

Игнорирование этих признаков может усугубить проблему, и застой желчи со временем способен вызвать такие осложнения, как желчнокаменная болезнь, панкреатит, а в крайних случаях – цирроз печени.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.