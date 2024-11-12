Застой желчи, или холестаз, – это состояние, при котором желчь, вырабатываемая в печени, не проходит нормально по желчным путям в тонкий кишечник. Такая задержка приводит к проблемам пищеварения, снижению усвоения жиров и жирорастворимых витаминов, что может вызывать дискомфорт, тошноту и тяжесть в животе.

Три приема пищи в день

Для хорошего оттока желчи важно соблюдать регулярность приема пищи. Организм воспринимает большие промежутки между едой как сигнал накапливать желчь, что может привести к ее застою.

Не отказывайтесь от жиров

Жиры стимулируют выброс желчи и необходимы для нормальной работы желчного пузыря. Важно включать в рацион полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и жирную рыбу. Они не только помогают улучшить отток желчи, но и поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Врач рассказал, почему нужно пить теплую воду натощак

Добавьте растительную клетчатку

Растительная клетчатка способствует улучшению работы пищеварительной системы и стимулирует желчевыводящие пути. Овощи, фрукты, цельнозерновые и бобовые помогут вам включить больше клетчатки в рацион.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Олеся Армашова.