Три привычки, которые помогут избавиться от застоя желчи: видео
Застой желчи, или холестаз, – это состояние, при котором желчь, вырабатываемая в печени, не проходит нормально по желчным путям в тонкий кишечник. Такая задержка приводит к проблемам пищеварения, снижению усвоения жиров и жирорастворимых витаминов, что может вызывать дискомфорт, тошноту и тяжесть в животе.
Три приема пищи в день
Для хорошего оттока желчи важно соблюдать регулярность приема пищи. Организм воспринимает большие промежутки между едой как сигнал накапливать желчь, что может привести к ее застою.
Не отказывайтесь от жиров
Жиры стимулируют выброс желчи и необходимы для нормальной работы желчного пузыря. Важно включать в рацион полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и жирную рыбу. Они не только помогают улучшить отток желчи, но и поддерживают здоровье сердца и сосудов.
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Добавьте растительную клетчатку
Растительная клетчатка способствует улучшению работы пищеварительной системы и стимулирует желчевыводящие пути. Овощи, фрукты, цельнозерновые и бобовые помогут вам включить больше клетчатки в рацион.
Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Олеся Армашова.