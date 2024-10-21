Питье теплой воды натощак — простая привычка, которая может принести значительную пользу здоровью. Это не только помогает организму «проснуться», но и запускает важные физиологические процессы.

С точки зрения физиологии, теплую воду легче усваивать: она быстрее проходит через желудок и начинает очищать кишечник. Это помогает мягко запустить работу пищеварительной системы и улучшить перистальтику, что способствует регулярному стулу и предотвращает запоры.

Как влияют заболевания ЖКТ на здоровье суставов

Питье теплой воды натощак особенно полезно для желчного пузыря, так как помогает ему подготовиться к предстоящему приему пищи. Во время ночного отдыха желчный пузырь накапливает желчь, которая необходима для переваривания жиров. Утренний прием теплой воды способствует мягкому стимулу для желчного пузыря, помогая ему своевременно освободиться от накопленной желчи.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.