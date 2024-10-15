Заболевания желудочно-кишечного тракта и проблемы с суставами тесно связаны из-за влияния иммунных и воспалительных процессов в организме.

Одним из основных факторов является микробиом кишечника, который поддерживает баланс полезных бактерий. Когда этот баланс нарушается, патогенные микроорганизмы могут спровоцировать воспаление, что приводит к развитию заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

Кроме того, хронические воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона и язвенный колит) часто сопровождаются суставными проблемами. У таких пациентов могут развиваться формы артрита, поражающие как крупные, так и мелкие суставы.

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Здоровье ЖКТ оказывает значительное влияние на суставы через механизмы иммунного ответа и воспаления. Для профилактики и лечения важно учитывать комплексное состояние организма, включая поддержку здорового питания и регулярный контроль за состоянием микробиоты.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.