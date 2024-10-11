Варикоз и артроз – два различных заболевания, которые могут развиваться параллельно и иметь общую причину.

Когда человек много сидит или стоит, происходит застой крови в венах, что приводит к расширению вен и развитию варикоза. Одновременно с этим избыточная нагрузка на суставы провоцирует износ хрящевой ткани, что может привести к артрозу.

Как определить состояние здоровья по ступням

Оба заболевания связаны с нарушением циркуляции крови и лимфы, а также с ухудшением питания тканей. Например, когда кровь застаивается в венах ног, ткани недополучают кислород и питательные вещества, что сказывается не только на венозной системе, но и на здоровье суставов. Кроме того, избыточный вес, малоподвижный образ жизни или постоянная работа на ногах усугубляют ситуацию, создавая дополнительную нагрузку на суставы и сосуды.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.