Состояние здоровья можно оценить по различным изменениям на ступнях, которые иногда указывают на внутренние проблемы организма.

Например, если кожа на ступнях становится сухой и начинает трескаться, это может свидетельствовать о нарушениях в эндокринной системе. Часто такие изменения кожи могут указывать на заболевания, связанные с недостаточной работой щитовидной железы или диабетом, поскольку эндокринные нарушения влияют на увлажнение кожи и обмен веществ.

Как взаимосвязаны болезни сердца и суставов

Если же вы заметили отек большого пальца стопы без очевидных травм, это может быть признаком подагры. Подагра развивается из-за накопления мочевой кислоты в крови, которая образует кристаллы и вызывает воспаление суставов. Болезнь часто поражает суставы большого пальца ноги, что проявляется внезапными приступами боли, покраснением и припухлостью.

Такие сигналы от организма требуют внимания и консультации врача для диагностики и лечения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.