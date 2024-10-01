Заболевания сердца и суставов часто связаны между собой, и одной из основных причин этой взаимосвязи является лишний вес. При сердечно-сосудистых заболеваниях люди нередко страдают от избыточной массы тела, что создает дополнительную нагрузку на суставы. Из-за лишнего веса суставы вынуждены выдерживать большее давление, что со временем приводит к их изнашиванию и развитию воспалительных процессов.

Кроме того, избыточный вес негативно влияет на кровообращение, что замедляет приток крови к суставам. Недостаток полноценного кровоснабжения нарушает питание тканей, ухудшает регенерацию хрящей и усугубляет болезненные ощущения.

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Таким образом, проблемы с сердцем, вызванные, например, гипертонией или атеросклерозом, могут косвенно отражаться на здоровье суставов, а снижение массы тела и улучшение общего состояния сердечно-сосудистой системы может помочь облегчить и суставные боли.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.