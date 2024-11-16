Низкая кислотность в желудке: поможет ли лимон

Кислота в желудке выполняет множество важных функций. Среди них – обеззараживание пищи, расщепление белка, активация панкреатических ферментов и многое другое. Существует миф, что при употреблении кислых продуктов, кислотность в организме регулируется. Так ли это на самом деле, Рамблеру рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

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Симптомы низкой кислотности

К сожалению, некоторые люди сталкиваются с такой проблемой, как низкая кислотность. Чаще всего такое состояние возникает при атрофическом гастрите, когда нормальные клетки желудка замещаются на так называемые клетки-мутанты, особую ткань, которая не вырабатывает соляную кислоту. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

К симптомам гастрита с пониженной кислотностью можно отнести плохую переносимость обильных приёмов пищи, тяжесть в животе, вздутие, урчание, отрыжку и др. Некоторые пациенты пытаются самостоятельно решить эту проблему с помощью употребления лимона. На первый взгляд логика простая – кислота в лимоне должна помочь компенсировать дефицит кислоты и облегчить пищеварение. Так ли это на самом деле? Поможет ли лимон при низкой кислотности?

Проблемы с пищеводом

Употребление лимонов или его сока очень агрессивно может повлиять на слизистую оболочку пищевода. В результате таких экспериментов у пациентов появляется изжога, дискомфорт и боли в пищеводе. Особенно опасно это пациентам с рефлюксной болезнью, потому что это быстро приведёт к очередному обострению.

Помогают справится с такими состояниями антациды, такие как маалокс и прочие. Они нейтрализуют избыток кислоты, быстро облегчая симптомы. Препараты группы итомеда уменьшают количество рефлюксов и стабилизируют моторику верхних отделов ЖКТ, что крайне важно для эффективного лечения. Длительность приёма составляет от одного до двух месяцев. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Изменения в желудке

Употребления лимона очень часто происходят в виде его сока, растворенного в воде. Такой метод однозначно обречён на провал, потому что вода в напитке только ослабляет концентрацию кислоты в желудке. В результате пищеварение ухудшается ещё больше.

Изменение рН в сторону его повышения (менее кислая среда) в ещё большей степени ухудшает пищеварение, которое и так нарушено. Улучшают состояние слизистой оболочки и уменьшают выраженность атрофических изменений в желудке препараты группы ребагита на основе ребамипида. Он усиливает секрецию собственных факторов защиты (бикарбонатов, простагландинов, улучшает микроциркуляцию и секрецию слизи), которые помогают противостоять всей внешней агрессии.

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Работа с гипоацидностью

Предположить дефицит кислоты можно по наличию участков атрофии на слизистой желудка. Чем больше эти участки и чем больше выражена атрофия, тем ниже может оказаться кислотность. Чтобы эффективно работать над восстановлением слизистой оболочки важно оценить наличие бактерии хеликобактер пилори. Именно она вызывает активное воспаление и повышает выраженность атрофии.

Установить её наличие можно проведя количественный тест во время гастроскопии, либо сделав уреазный дыхательный тест. При выявлении показаний проводится так называемая эрадикационная терапия, то есть лечение, которое включает в себя как минимум два антибиотика и сопутствующие препараты. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Улучшение качества жизни

Помимо медикаментозного лечения существуют определённые правила, соблюдение которых значимо повышает эффективность пищеварения у людей с недостаточным уровнем кислотности.

Питаться только дробно, небольшими порциями. Переедание всегда будет «подстёгивать» возникновение тех или иных проблем при наличии пониженной кислотности. Именно поэтому объём одной порции не должен быть более 350-400 мл.

Не запивать пищу. Запивание пищи, как и употребление воды и других жидкостей до или сразу после еды, ухудшает пищеварение, поскольку в буквальном смысле «ослабляет» кислоту, снижая её концентрацию. Если хочется пить, то делать это нужно очень умеренно.

Термическая обработка. Адекватная и достаточная термическая обработка продуктов снижает риски развития паразитозов. Особенно важно это в эндемичных по данной проблеме регионах.

Медикаментозная поддержка. Если гипоацидность значимо выражена, то с целью стабилизации состояния могут быть использованы такие препараты, как ацидин-пепсин, бетаин-пепсин и прочие. При перееданиях улучшают пищеварение препараты панкреатина. Более эффективны такие варианты, как креон, микразим и прочие.

Тщательное пережёвывание. Механическое измельчение пищи и обработка слюной очень важны для полноценного пищеварения. Поэтому не стоит торопиться во время приёма пищи, лучше тщательно измельчать каждый кусочек и при этом не разговаривать.