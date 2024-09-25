Влияет ли желчеотток на темперамент человека

Выражение «желчный характер» известно всем. Обычно под ним подразумевают несговорчивых, упрямых, недовольных людей, общение с которыми не приносит никакого удовольствия. Существует мнение, что такой оборот речи возник благодаря свойствам самой желчи, которая имеет весьма горький, резкий вкус и неприятный вид. Виновата ли желчь в дурном характере человека? Об этом Рамблеру рассказала врач Вероника Корнилова.

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Начнём с того, что эта биологическая жидкость играет огромную роль в поддержании нормальной жизнедеятельности нашего организма. Во-первых, желчь эмульгирует жиры, что крайне важно для эффективного пищеварения. Необходима она также для усвоения жирорастворимых витаминов. Во-вторых, желчь активно влияет на работу нашего кишечника – она санирует тонкий кишечник, препятствия развитию синдрома избыточного бактериального роста и стимулирует его моторику. Без желчи нормальное пищеварение просто невозможно.

Хороший желчеотток обеспечивает физиологические потребности организма. Может ли она повлиять на наш характер, самочувствие или настроение? В большинстве случаев да! Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Причина № 1

Затруднения при дефекации и плотный кал часто связаны с нарушениями желчеоттока. Признаками такого состояния могут быть любые застойные явления в желчном пузыре (сладж, хлопья, взвеси, сгустки, осадок и т.д.). Такие проблемы могут быть обусловлены генетически, связаны с обезвоживанием, неправильным пищевым поведением. Для растворения застойных явлений чаще всего назначаются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 12-15 мг на 1 кг массы тела пациента. Всегда лучше проконсультироваться со специалистом.

Причина № 2

Нарушения желчеоттока, например, в случае отсутствия желчного пузыря часто приводят к развитию так называемой хологенной диареи, которая может очень значимо нарушать самочувствие пациента. Для коррекции состояния могут быть использованы секвестранты желчных кислот. Положительное влияние оказывают также сорбенты (смекта, полисорб и пр.), пробиотики (аципол, бифидумбактерин и пр.) и другие группы препаратов.

При склонности к диареи стоит питаться часто (до 7-8 раз в день) небольшими порциями, равномерно распределяя приёмы пищи в течение дня. Важно отказаться от острой, очень жирной, жареной и пряной еды. Горячие и холодные блюда и напитки также не приветствуются.

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Причина № 3

Дефициты витаминов при нарушении желчеоттока касаются прежде всего жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К), потому что их всасывание связано с жирами, усвоение которых зависит от желчеоттока. Наличие гиповитаминоза можно подтвердить или опровергнуть по анализам крови. После удаления желчного пузыря организм часто сталкивается с длительной диареей. В результате развивается тотальный дефицит витаминов и микроэлементов, связанный с нарушением всасывания даже при нормальном и сбалансированном рационе.

Дефициты витаминов при нарушении желчеоттока касаются прежде всего жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К), потому что их всасывание связано с жирами, усвоение которых зависит от желчеоттока. Наличие гиповитаминоза можно подтвердить или опровергнуть по анализам крови. После удаления желчного пузыря организм часто сталкивается с длительной диареей. В результате развивается тотальный дефицит витаминов и микроэлементов, связанный с нарушением всасывания даже при нормальном и сбалансированном рационе. Пациент может ощущать общую слабость, апатию, снижение работоспособности, головные боли, бессонницу и многие другие симптомы. Человек, который не чувствует себя здоровым, постоянно усталый и апатичный, вряд ли сможет быть позитивным и доброжелательным. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Причина № 4

Нарушения желчеоттока в случае застоя желчи очень часто вызывают тяжесть после еды, даже если размер порции был не такой и большой. Это связано с замедлением пассажа (продвижения) пищевого комка по кишечнику.

Облегчить состояние тяжести в животе при погрешностях в диете помогают ферментные препараты. Более эффективны варианты панкреатина в виде минимикросфер или микротаблеток (креон, микразим, эрмиталь и прочие). Разовая доза обычно составляет 25000 ЕД.