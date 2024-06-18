Шесть безопасных способов очистки кишечника

Здоровье кишечника напрямую влияет на общее состояние организма, посколько именно в нем происходит основной процесс переваривания пищи и всасывания питательных веществ. В беседе с "Рамблером" врач Павел Раменский рассказал о том, как поддерживать кишечник в отличной форме.

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Тема очищения кишечника, детокса и шлаков невероятно популярна. Пациенты часто спрашивают меня о чудо-методах, обещающих быстро очистить организм и подарить легкость. Как врач я обязан развеять мифы и рассказать о том, как работает кишечник на самом деле. Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Кишечник – это не труба, которая засоряется, а сложный орган с мощной системой самоочищения. Стенки кишечника выделяют слизь, которая помогает пище продвигаться. Мышцы кишечника сокращаются, проталкивая пищу. А полезные бактерии борются с вредными, поддерживая баланс микрофлоры. У здорового человека кишечник прекрасно справляется с очищением самостоятельно, подчеркнул специалист.

В каких случаях очищение кишечника действительно нужно? Раменский утверждает, что это необходимо при подготовке к медицинским процедурам, таким как колоноскопия и операции, а также при запорах: если стула нет более трех дней, появляются боли и вздутие. В обоих случаях, по словам заведующего, нужно обратиться за консультацией к специалисту.

Опасные способы очистки кишечника

Клизмы: частое применение вымывает полезную микрофлору, нарушает естественную перистальтику.

частое применение вымывает полезную микрофлору, нарушает естественную перистальтику. Слабительные: длительный прием вызывает привыкание, организм "разучивается" работать самостоятельно.

длительный прием вызывает привыкание, организм "разучивается" работать самостоятельно. "Чудо-препараты" для очищения: часто не имеют доказанной эффективности, могут нанести вред здоровью.

часто не имеют доказанной эффективности, могут нанести вред здоровью. Голодание: длительное ограничение в пище – стресс для организма, который может привести к проблемам с ЖКТ.

Топ диетических продуктов для разгрузки кишечника

Способы поддержания здоровья кишечника

Пищевые волокна: включение в рацион фруктов, овощей, цельных злаков, бобовых и сухофруктов является одним из ключевых моментов в очистке кишечника, ведь содержащиеся в них. пищевые волокна способствуют улучшению перистальтики кишечника, помогают в выводе отходов и токсинов из организма.

Водный баланс: вода помогает увлажнять отходы и шлаки, облегчая их выведение из организма. Рекомендуется употреблять не менее полутора-двух литров жидкости в день для поддержания оптимального уровня гидратации организма.

Пробиотики: "дружественные" бактерии, обитающие в кишечнике, поддерживают здоровый пищеварительный тракт и иммунную систему. Пробиотики можно получать в виде кефира, йогурта или ферментированных напитков вроде комбучи.

Пребиотики: эти неперевариваемые углеводы служат пищей для пробиотиков, помогая им расти и размножаться. Пребиотики можно найти в таких продуктах, как бананы, лук, чеснок и спаржа.

Физическая активность: регулярные тренировки способствуют улучшению перистальтики кишечника и стимулируют процессы очистки организма. Умеренные аэробные упражнения в сочетании с употреблением чернослива и кураги способствуют улучшению кровообращения и стимулируют работу кишечника.

Душевное равновесие: стресс является одной из частных причин синдрома раздраженного кишечника. Чтобы обезопасить себя, важно найти свой способ расслабления, например йогу, медитацию, пешие прогулки на свежем воздухе.

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