Что такое периодонтит и в чем его опасность

Периодонтит – заболевание, о котором слышали многие, но что это такое понимают не все. Что-то «чуть опаснее кариеса», как может показаться. Как именно проявляет себя периодонтит и в чём его опасность, рассказал Рамблеру стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.

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Что такое периодонтит

Периодонтит можно без преувеличения назвать самой частой причиной потери зубов. И не только в нашей стране, а в мировом масштабе. Да, пациенты часто недооценивают опасность этого заболевания – просто потому, что внешне периодонтит никак не проявляется, в отличие от того же кариеса. И болевые ощущения тоже появляются не сразу.

Периодонтит – это заболевание, при котором воспаляется ткань, соединяющая корень зуба и челюстную кость. Воспалительный процесс постепенно развивается и приобретает всё больший и больший масштаб, что приводит к разрушению костей. И далее – к потере зуба. В данном случае воспалительный процесс необратим, и именно в этом главная опасность заболевания. Если не начать лечение, рано или поздно костная ткань полностью разрушится. Плюс, инфекция может попасть в систему кровотока и спровоцировать сепсис. Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Зачем нужна имплантация зубов

Как заметить первые симптомы

Бывает, что длительный кариозный процесс трансформируется в периодонтит. Но всё же не всегда периодонтиту предшествует кариес. Причинами возникновения воспаления также могут являться травматические повреждения корня зуба, потеря ранее установленной пломбы, неправильное положение зуба и чрезмерная нагрузка на него, воспаление внутренних тканей зуба (пульпит).

Конечно, периодонтит возникает не сразу – условно говоря, не на второй день после того, как раскрошилась пломба. И развивается периодонтит не быстро. Поэтому если пациент соблюдает очень простое правило и посещает стоматолога раз в полгода для профилактического осмотра, любые воспаления будут обнаружены на ранней стадии. Обнаружены, диагностированы и вылечены. Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Если вы чувствуете боль в области зубов и дёсен, если вы заметили, что изменился оттенок одного или нескольких зубов, гнойные выделения из десны – всё это свойственно для периодонтита, поэтому поспешите обратиться к врачу, в случае возникновения таких симптомов. Также при этом заболевании зубы часто становятся подвижными, что особенно заметно при чистке зубов и приёме пищи. Чем раньше врач начнёт лечение, тем больше шансов сохранить зуб.