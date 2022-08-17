Как вставляют зубные имплантаты и кому это необходимо

Большинство людей обращаются к услугам стоматологов не только для здоровья зубов, но и для эстетически красивой улыбки. Однако бывают случаи, когда зуб восстановить невозможно, и тогда приходится прибегать к помощи имплантатов. Однако подробности об этом процессе может рассказать только профессиональный врач. В материале “Рамблера” Вячеслав Минко, стоматолог-ортопед, гнатолог дает полную информацию об имплантации зубов и рассказывает, какие могут быть противопоказания.
Имплантат устанавливают вместо корня зуба, а сверху на него устанавливают коронку, которая и заменяет сам зуб. Его можно сравнить с винтом, который вживляют в десну. Его делают из прочных металлов: сплавов титана или циркония.
Показание для установки имплантата всего лишь одно: отсутствие зуба. Однако это влияет не только на внешний вид человека, но и на общее состояние организма.
Современные имплантаты не вредят здоровью других зубов, так как это было раньше.
На самом деле, эта процедура не такая страшная, как ее представляют некоторые пациенты. После осмотра и консультации необходимо сделать снимки, некоторым пациентам назначают анализы. Реабилитация после установки имплантата длится от 3 до 5 месяцев — за это время он приживается.
Для установки имплантатов практически нет противопоказаний. Однако процедуру не проводят в период обострения хронических заболеваний, во время беременности, а также после травм и операций. Так как установка имплантата происходит планово, врач подбирает другое время для нее.