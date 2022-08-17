Как вставляют зубные имплантаты и кому это необходимо

Большинство людей обращаются к услугам стоматологов не только для здоровья зубов, но и для эстетически красивой улыбки. Однако бывают случаи, когда зуб восстановить невозможно, и тогда приходится прибегать к помощи имплантатов. Однако подробности об этом процессе может рассказать только профессиональный врач. В материале “Рамблера” Вячеслав Минко, стоматолог-ортопед, гнатолог дает полную информацию об имплантации зубов и рассказывает, какие могут быть противопоказания.

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Что такое имплантат и кому он действительно нужен

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Имплантат устанавливают вместо корня зуба, а сверху на него устанавливают коронку, которая и заменяет сам зуб. Его можно сравнить с винтом, который вживляют в десну. Его делают из прочных металлов: сплавов титана или циркония.

Показание для установки имплантата всего лишь одно: отсутствие зуба. Однако это влияет не только на внешний вид человека, но и на общее состояние организма.

“Восстановление зубов и естественного зубного ряда очень важно и с точки зрения здоровья организма. Дело в том, что при отсутствии зубов нарушается пищеварение и работа мышц лица — и это может повлечь за собой более серьезные заболевания” Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Современные имплантаты не вредят здоровью других зубов, так как это было раньше.

“Представьте: один зуб в ряду удалён, справа и слева от «дырки» находятся здоровые зубы. Раньше врач эти самые здоровые соседние зубы обтачивал, чтобы установить зубной мост. Зубной мост обязательно будет давить на здоровые зубы, перегружая их и подрывая их здоровье. А при установке импланта зубы никак не страдают, их здоровье и внешний вид сохраняются” Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Как происходит установка имплантата

На самом деле, эта процедура не такая страшная, как ее представляют некоторые пациенты. После осмотра и консультации необходимо сделать снимки, некоторым пациентам назначают анализы. Реабилитация после установки имплантата длится от 3 до 5 месяцев — за это время он приживается.

“Происходит непосредственно установка импланта, для чего в десне делается небольшой прокол. Имплант должен прижиться — это занимает 3-5 месяцев. И уже потом врач устанавливает сначала временную коронку, а потом постоянную, которая заменяет видимую часть зуба”

Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Какие существуют противопоказания

Для установки имплантатов практически нет противопоказаний. Однако процедуру не проводят в период обострения хронических заболеваний, во время беременности, а также после травм и операций. Так как установка имплантата происходит планово, врач подбирает другое время для нее.

“Перед установкой имплантов врач обязательно изучает анамнез пациента, возможность возникновения аллергии на лекарственные препараты, принимает во внимание состояние здоровья” Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic