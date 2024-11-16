Коагуляция сосудов: к какому врачу обратиться

Сосудистые проблемы кожи встречаются довольно часто. Хотя такие эстетические дефекты, как правило, не представляют серьезной угрозы для здоровья, они могут значительно снижать самооценку и качество жизни человека. Косметолог-эстетист Наталья Рябинова рассказала Рамблеру, почему при подобных проблемах важно вовремя обратиться к нужному специалисту.

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Что такое коагуляция сосудов

Коагуляция – это расширение и патологическое изменение кровеносных сосудов кожи, приводящее к их повышенной видимости на поверхности. В медицинской терминологии такое состояние называется телеангиэктазией или ангиодисплазией. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Основными причинами коагуляции сосудов могут быть.

Нарушение венозного оттока крови, застой в сосудах.

Повышенная хрупкость и ломкость стенок сосудов.

Гормональные изменения, в том числе связанные с возрастом.

Наследственная предрасположенность.

Воспалительные процессы в коже.

Травмы, механические повреждения сосудов.

Длительное пребывание на солнце.

Злоупотребление алкоголем, курение.

Ожирение, нарушения обмена веществ.

Как правило, коагуляция сосудов проявляется на лице, шее, декольте, ногах в виде сосудистых «звездочек», сеточек, покраснений или даже выраженных узлов. Это не только эстетическая, но и медицинская проблема, поскольку расширенные сосуды могут быть симптомом серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Когда сможет помочь косметолог

Если сосудистые изменения на коже носят исключительно эстетический характер, то в первую очередь стоит обратиться к специалисту-косметологу. Современные методы инъекционной и аппаратной косметологии позволяют эффективно устранять большинство проявлений коагуляции сосудов.

Косметологи применяют следующие методы.

Склеротерапия – инъекционное воздействие на расширенные сосуды, вызывающее их склерозирование и исчезновение.

Лазерная коагуляция – воздействие на сосуды высокоэнергетическим лазерным лучом.

Фотокоагуляция – деструкция сосудов с помощью импульсного светового воздействия.

Радиочастотная коагуляция – воздействие высокочастотным током на сосуды.

Криодеструкция – воздействие низкими температурами для коагуляции сосудов.

Данные методы эффективно устраняют косметические проблемы, связанные с расширением сосудов, но не лечат первопричину их возникновения. Поэтому после процедур важно соблюдать рекомендации врача по уходу за кожей и профилактике рецидивов. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Как избавиться от проблемной кожи

Когда стоит идти к ангиологу

Если же сосудистые изменения в коже сочетаются с общими симптомами нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, таких как головокружение, отеки, боли в ногах, тяжесть в конечностях или жжение, стоит незамедлительно обратиться к ангиологу. Это врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний сосудов.

Ангиолог проведет тщательное обследование, включающее:

осмотр и сбор анамнеза,

ультразвуковую допплерографию сосудов,

ангиографию (рентгенографию сосудов),

эластографию сосудистой стенки,

термографию.

На основе полученных данных врач определит, является ли коагуляция сосудов следствием более серьезного заболевания, и назначит соответствующее лечение. Оно может включать:

медикаментозную терапию (сосудорасширяющие, венотонизирующие препараты),

компрессионную терапию (эластичное бандажирование, лечебные чулки),

хирургические вмешательства (склеротерапия, лазерная коагуляция, флебэктомия).