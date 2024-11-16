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Коагуляция сосудов: к какому врачу обратиться

Сосудистые проблемы кожи встречаются довольно часто. Хотя такие эстетические дефекты, как правило, не представляют серьезной угрозы для здоровья, они могут значительно снижать самооценку и качество жизни человека. Косметолог-эстетист Наталья Рябинова рассказала Рамблеру, почему при подобных проблемах важно вовремя обратиться к нужному специалисту.

Коагуляция сосудов: к какому врачу обратиться
© ru.dreamstime.com

Что такое коагуляция сосудов

Коагуляция – это расширение и патологическое изменение кровеносных сосудов кожи, приводящее к их повышенной видимости на поверхности. В медицинской терминологии такое состояние называется телеангиэктазией или ангиодисплазией.

Наталья Рябинова
Наталья РябиноваКосметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Основными причинами коагуляции сосудов могут быть.

  • Нарушение венозного оттока крови, застой в сосудах.
  • Повышенная хрупкость и ломкость стенок сосудов.
  • Гормональные изменения, в том числе связанные с возрастом.
  • Наследственная предрасположенность.
  • Воспалительные процессы в коже.
  • Травмы, механические повреждения сосудов.
  • Длительное пребывание на солнце.
  • Злоупотребление алкоголем, курение.
  • Ожирение, нарушения обмена веществ.

Как правило, коагуляция сосудов проявляется на лице, шее, декольте, ногах в виде сосудистых «звездочек», сеточек, покраснений или даже выраженных узлов. Это не только эстетическая, но и медицинская проблема, поскольку расширенные сосуды могут быть симптомом серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Когда сможет помочь косметолог

Если сосудистые изменения на коже носят исключительно эстетический характер, то в первую очередь стоит обратиться к специалисту-косметологу. Современные методы инъекционной и аппаратной косметологии позволяют эффективно устранять большинство проявлений коагуляции сосудов.

Косметологи применяют следующие методы.

  • Склеротерапия – инъекционное воздействие на расширенные сосуды, вызывающее их склерозирование и исчезновение.
  • Лазерная коагуляция – воздействие на сосуды высокоэнергетическим лазерным лучом.
  • Фотокоагуляция – деструкция сосудов с помощью импульсного светового воздействия.
  • Радиочастотная коагуляция – воздействие высокочастотным током на сосуды.
  • Криодеструкция – воздействие низкими температурами для коагуляции сосудов.

Данные методы эффективно устраняют косметические проблемы, связанные с расширением сосудов, но не лечат первопричину их возникновения. Поэтому после процедур важно соблюдать рекомендации врача по уходу за кожей и профилактике рецидивов.

Наталья Рябинова
Наталья РябиноваКосметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Как избавиться от проблемной кожи

Когда стоит идти к ангиологу

Если же сосудистые изменения в коже сочетаются с общими симптомами нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, таких как головокружение, отеки, боли в ногах, тяжесть в конечностях или жжение, стоит незамедлительно обратиться к ангиологу. Это врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний сосудов.

Ангиолог проведет тщательное обследование, включающее:

  • осмотр и сбор анамнеза,
  • ультразвуковую допплерографию сосудов,
  • ангиографию (рентгенографию сосудов),
  • эластографию сосудистой стенки,
  • термографию.

На основе полученных данных врач определит, является ли коагуляция сосудов следствием более серьезного заболевания, и назначит соответствующее лечение. Оно может включать:

  • медикаментозную терапию (сосудорасширяющие, венотонизирующие препараты),
  • компрессионную терапию (эластичное бандажирование, лечебные чулки),
  • хирургические вмешательства (склеротерапия, лазерная коагуляция, флебэктомия).

Крайне важно получить консультацию у ангиолога, поскольку проблемы с сосудами могут привести к серьезным осложнениям: варикозному расширению вен, тромбозам, хронической венозной недостаточности и даже инфарктам и инсультам.

Наталья Рябинова
Наталья РябиноваКосметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики