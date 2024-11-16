Коагуляция сосудов: к какому врачу обратиться
Сосудистые проблемы кожи встречаются довольно часто. Хотя такие эстетические дефекты, как правило, не представляют серьезной угрозы для здоровья, они могут значительно снижать самооценку и качество жизни человека. Косметолог-эстетист Наталья Рябинова рассказала Рамблеру, почему при подобных проблемах важно вовремя обратиться к нужному специалисту.
Что такое коагуляция сосудов
Коагуляция – это расширение и патологическое изменение кровеносных сосудов кожи, приводящее к их повышенной видимости на поверхности. В медицинской терминологии такое состояние называется телеангиэктазией или ангиодисплазией.
Основными причинами коагуляции сосудов могут быть.
- Нарушение венозного оттока крови, застой в сосудах.
- Повышенная хрупкость и ломкость стенок сосудов.
- Гормональные изменения, в том числе связанные с возрастом.
- Наследственная предрасположенность.
- Воспалительные процессы в коже.
- Травмы, механические повреждения сосудов.
- Длительное пребывание на солнце.
- Злоупотребление алкоголем, курение.
- Ожирение, нарушения обмена веществ.
Как правило, коагуляция сосудов проявляется на лице, шее, декольте, ногах в виде сосудистых «звездочек», сеточек, покраснений или даже выраженных узлов. Это не только эстетическая, но и медицинская проблема, поскольку расширенные сосуды могут быть симптомом серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Когда сможет помочь косметолог
Если сосудистые изменения на коже носят исключительно эстетический характер, то в первую очередь стоит обратиться к специалисту-косметологу. Современные методы инъекционной и аппаратной косметологии позволяют эффективно устранять большинство проявлений коагуляции сосудов.
Косметологи применяют следующие методы.
- Склеротерапия – инъекционное воздействие на расширенные сосуды, вызывающее их склерозирование и исчезновение.
- Лазерная коагуляция – воздействие на сосуды высокоэнергетическим лазерным лучом.
- Фотокоагуляция – деструкция сосудов с помощью импульсного светового воздействия.
- Радиочастотная коагуляция – воздействие высокочастотным током на сосуды.
- Криодеструкция – воздействие низкими температурами для коагуляции сосудов.
Данные методы эффективно устраняют косметические проблемы, связанные с расширением сосудов, но не лечат первопричину их возникновения. Поэтому после процедур важно соблюдать рекомендации врача по уходу за кожей и профилактике рецидивов.
Как избавиться от проблемной кожи
Когда стоит идти к ангиологу
Если же сосудистые изменения в коже сочетаются с общими симптомами нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, таких как головокружение, отеки, боли в ногах, тяжесть в конечностях или жжение, стоит незамедлительно обратиться к ангиологу. Это врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний сосудов.
Ангиолог проведет тщательное обследование, включающее:
- осмотр и сбор анамнеза,
- ультразвуковую допплерографию сосудов,
- ангиографию (рентгенографию сосудов),
- эластографию сосудистой стенки,
- термографию.
На основе полученных данных врач определит, является ли коагуляция сосудов следствием более серьезного заболевания, и назначит соответствующее лечение. Оно может включать:
- медикаментозную терапию (сосудорасширяющие, венотонизирующие препараты),
- компрессионную терапию (эластичное бандажирование, лечебные чулки),
- хирургические вмешательства (склеротерапия, лазерная коагуляция, флебэктомия).
Крайне важно получить консультацию у ангиолога, поскольку проблемы с сосудами могут привести к серьезным осложнениям: варикозному расширению вен, тромбозам, хронической венозной недостаточности и даже инфарктам и инсультам.