Как избавиться от проблемной кожи

Проблемной кожей принято считать жирный и комбинированный тип, склонный к появлению высыпаний, жирного блеска, расширенных пор, рубцов постакне. О том, как справиться с такой проблемой Рамблеру рассказала дерматовенеролог Ирина Марченко.

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Самые эффективные средства

Можно подумать, что жирную кожу нужно как можно тщательнее сушить и очищать до скрипа, но это совсем не так. Агрессивные методы могут привести к обезвоживанию кожи, появлению шелушения, активных воспалительных элементов. Марченко Ирина Сергеевна Дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Семейная"

Есть ряд методик и средств, которые могут помочь подружиться с этим непростым типом кожи.

Пилинги и кислоты в домашнем уходе. Отшелушивают ороговевшие клетки, осветляют кожу, убирают пигментацию и постакне. Уменьшают поры и регулируют выработку себума. Ретиноиды в домашнем уходе. Они быстро проникают в кожу и оказывают наименьший раздражающий потенциал. Обладают выраженными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, угнетают рост Cutibacterium acnes, повышают упругость и эластичность кожи, запускают синтез коллагена и эластина, осветляют гиперпигментацию, улучшают микроциркуляцию и снижают эритему. Ниацинамид. Он улучшает состояние кожи при акне, благодаря антимикробным и противовоспалительным свойствам, снижает количество воспалений и регулирует себопродукцию на уровне транс-ретиноевой кислоты, укрепляет барьерные функции кожи и препятствует избыточной потере влаги с кожи, улучшает микроциркуляцию. Энзимная пудра: попадая на кожу, энзимы активно растворяют загрязнения и излишки себума (кожного сала), забивающие поры, а также омертвевшие клетки, из-за которых кожа выглядит тусклой.

Благодаря тому, что ферментная пудра не механически стирает верхний слой, а растворяет его, очищение происходит максимально бережно. Кроме того, можно найти пудру с необходимым эффектом и дополнительными косметическими свойствами после консультации с косметологом. Марченко Ирина Сергеевна Дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Семейная"

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Косметические процедуры: совет эксперта

Медицинские чистки для удаления закрытых и открытых комедонов. Лазерное лечение акне. При лечении акне лазером лазерное излучение избирательно поглощается пигментными образованиями кожи, а также окси- и дезоксигемоглобином изменённых сосудов, что приводит к их локальному нагреванию и деструкции. А нагревание межтканевой жидкости значительно активирует репаративные процессы в коже. Воспалительные реакции кожи при акне сопровождаются характерным симптомокомплексом, одним из проявлений которого является приток крови к пораженному участку и формирование патологически измененных сосудов, что в свою очередь поддерживает воспалительный процесс. Внешне это проявляется гиперемией – неравномерным покраснением. При воздействии на гиперемированную поверхность кожи, лазерная энергия пигментами эритроцитов, что приводит к термической реакции и «запаиванию» изменённых сосудов. Микроигольчатый RF-лифтинг для лечения акне: аппарат с помощью микроигл проникает в верхние слои кожи, образовывает микротермальные зоны коагуляции, благодаря точечному прогреву. Воздействие на здоровые ткани не происходит, то есть рф-лифтинг безопасен при высокой эффективности.