Боль в области сердца – одна из частых причин обращения к врачам, которую многие воспринимают как тревожный знак, ассоциирующийся с серьезными сердечными заболеваниями.

Но важно знать, что не каждая боль в грудной клетке указывает на проблемы с сердцем.

Межреберная невралгия.

Это состояние связано с воспалением или сжатием нервов, проходящих между ребрами. Невралгическая боль часто острая, колющая, усиливается при глубоком вдохе, наклонах или поворотах туловища.

Остеохондроз грудного отдела позвоночника.

Боль может ощущаться в области грудной клетки, отдавать в руку и сопровождаться онемением. В отличие от сердечных болей, которые не связаны с движением, боль при остеохондрозе может усиливаться при нагрузке на позвоночник.

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Сердечные патологии

Наиболее серьезной причиной боли в области сердца остаются истинные сердечно-сосудистые заболевания, такие как стенокардия и инфаркт миокарда. Боль при стенокардии часто давящая, сжимающая, распространяется на левую руку, плечо, шею или челюсть, сопровождается слабостью, потоотделением и одышкой.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.