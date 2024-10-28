Измерение артериального давления дома – это простой и эффективный способ следить за своим здоровьем. Повышенное давление, или гипертония, часто не проявляется явными симптомами, но может привести к серьезным последствиям, таким как инсульт, инфаркт и почечная недостаточность.

Половина людей с гипертонией даже не подозревают о своем заболевании, поскольку оно долгое время может протекать бессимптомно.

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Регулярный контроль давления позволяет выявить проблему на ранней стадии и принять меры для ее предотвращения. Домашний тонометр – это удобный инструмент, который позволяет отслеживать показатели и своевременно реагировать на их изменение. Если результаты измерений регулярно превышают норму, это повод обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.