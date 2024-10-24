Варикозное расширение вен – это заболевание, при котором вены теряют свою эластичность, расширяются и образуют узлы.

Зачастую варикоз можно спутать с хронической венозной недостаточностью. Оба этих заболевания имеют общие признаки: отеки, усталость и боль в ногах, ощущение тяжести, особенно к вечеру. Однако при ХВН может появляться специфический симптом – зуд икр. Это ощущение зуда обусловлено застоем крови и нарушением работы венозных клапанов, что приводит к повышенному давлению в сосудах и, как следствие, к раздражению кожи.

Как связаны варикоз вен и артроз тазобедренных суставов

Поскольку симптомы варикоза и ХВН могут быть очень похожи, важно не заниматься самодиагностикой и самолечением. При появлении признаков этих заболеваний стоит обратиться к врачу. Только специалист сможет провести необходимые обследования, поставить точный диагноз и назначить правильное лечение, чтобы улучшить состояние вен и предотвратить возможные осложнения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.