Врач Сергей Длин поделился простыми, но действенными советами, которые помогут облегчить кашель всего за одну ночь.

В первую очередь, он рекомендует полоскать горло соленой водой. Такая процедура помогает уменьшить воспаление и смягчить слизистую, что в итоге может значительно снизить частоту приступов кашля.

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Также полезно пить теплые напитки, особенно перед сном: чашка теплого чая создаст обволакивающий эффект, расслабит горло и окажет успокаивающее воздействие на организм. В дополнение, использование увлажнителя воздуха ночью помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате, что уменьшает сухость в горле и облегчает дыхание.

Подробнее об остальных советах смотрите в видео.