Когда болит горло, и особенно при ангине, еда зачастую доставляет дискомфорт. Мороженое, казалось бы, не самое очевидное средство для облегчения боли, но его часто рекомендуют как способ уменьшить неприятные ощущения.

Однако помогает ли оно на самом деле, и если да, то почему?

Мороженое может временно облегчить симптомы ангины за счет холодного воздействия. Холод уменьшает воспаление и сужает кровеносные сосуды, что приводит к снижению отечности и успокоению раздраженных тканей горла. Важно понимать, что мороженое не лечит ангину, а только устраняет симптомы.

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Кроме того, текстура и мягкость мороженого облегчают процесс глотания, что особенно важно при сильной боли. Порой пациенты, страдающие ангиной, отказываются от еды из-за боли, что может привести к обезвоживанию и слабости. Мороженое, благодаря своей приятной текстуре и прохладному воздействию, помогает временно справиться с этими проблемами, хотя бы на короткое время.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.