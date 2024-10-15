Осень – время года, когда риск заболеть значительно возрастает. С приходом холодов люди чаще сталкиваются с инфекциями, и важно научиться распознавать, чем вызвана болезнь – вирусом или бактерией.

Развитие и течение болезни

Вирусные инфекции обычно развиваются стремительно и имеют ярко выраженное начало. Симптомы могут включать резкое повышение температуры, головные боли, ломоту в теле, слабость, озноб, заложенность носа, кашель и боль в горле. Вирусные заболевания чаще всего проходят самостоятельно через несколько дней без антибиотиков.

Бактериальные инфекции могут развиваться медленнее, но при этом часто вызывают более серьезные симптомы. К ним относятся гнойные выделения, затяжная высокая температура, боль и отечность в пораженной области, постоянный кашель с выделением мокроты.

Симптоматика

При вирусной инфекции симптомы обычно касаются всего организма: лихорадка, усталость, головная боль и боли в мышцах. Кашель при вирусах, как правило, сухой, насморк водянистый.

Бактериальная инфекция часто затрагивает конкретный орган или систему. Например, при бактериальном синусите выделения из носа густые и желто-зеленые, при ангине на миндалинах можно заметить налет, а кашель при бронхите сопровождается мокротой.

Симптомы, указывающие на проблемы с печенью

Самостоятельно точно определить, с чем вы столкнулись – вирусом или бактерией, бывает непросто. Симптомы могут накладываться, и вирусная инфекция иногда переходит в бактериальную, если организм ослаблен. Если температура держится больше 3-4 дней, симптомы усиливаются, или появляются необычные проявления болезни – стоит обратиться к врачу для диагностики и назначения правильного лечения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.