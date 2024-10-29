Как артеросклероз влияет на суставы: видео
Артеросклероз – это хроническое заболевание сосудов, при котором на стенках артерий образуются жировые бляшки, состоящие из холестерина, кальция и других веществ. Со временем эти бляшки уплотняются, уменьшая просвет сосудов и ограничивая кровоток.
Основной угрозой артеросклероза становится недостаточное снабжение органов и тканей кислородом и питательными веществами, что нарушает их нормальное функционирование.
Суставы, несмотря на отсутствие собственных кровеносных сосудов, получают питательные вещества через капилляры в окружающих тканях. Из-за артеросклероза сосуды становятся менее эластичными, что ослабляет кровообращение и приводит к постепенному разрушению суставных тканей, особенно хрящей.
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Хрящ – это амортизирующий материал, предотвращающий трение костей друг о друга, и при его повреждении возникает боль, скованность, ограничение подвижности.
Наибольшее воздействие артеросклероза ощущают позвоночник, тазобедренные и коленные суставы – зоны, которые подвергаются наибольшим нагрузкам. Когда приток крови к этим участкам снижается, хрящи теряют свою прочность и гибкость, что приводит к истончению тканей и повышенному износу суставов.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.