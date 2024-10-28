Боль и тяжесть в икроножных мышцах могут возникать по разным причинам – от длительного пребывания на ногах до интенсивных тренировок.

По словам врача Сергея Длина, одна из главных причин – напряжение мышц, которое приводит к неприятным ощущениям и усталости в ногах. Чтобы избавиться от боли, он советует выполнять массаж икр.

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Начните массировать икру снизу, двигаясь от голеностопа вверх к середине мышцы. Легкие надавливающие движения помогут расслабить мышцы и снять напряжение. Затем переходите к верхней части икры, медленно спускаясь вниз к середине мышцы. Такой массаж улучшает кровообращение и способствует снятию напряжения, помогая быстрее избавиться от боли и дискомфорта.