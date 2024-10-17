Проблемы с осанкой сегодня встречаются довольно часто и могут быть вызваны различными причинами.

Современный темп жизни часто приводит к тому, что люди много времени проводят в сидячем положении – за работой, учебой или даже отдыхая. Недостаток физической активности ослабляет мышцы спины, из-за чего позвоночник теряет свою естественную поддержку и начинает искривляться.

Слабые мышцы спины – распространенная причина неправильной осанки. Когда мышцы спины не справляются с поддержкой позвоночника, тело вынуждено компенсировать это искривлением, что нарушает естественное положение.

Также существуют врожденные особенности, которые могут влиять на осанку. В таких случаях нарушения развиваются уже с детства и могут потребовать особого внимания и комплексного подхода, включая физиотерапию и лечебную гимнастику.

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Важно понимать, что само по себе искривление осанки не является болезнью. Однако длительные нарушения положения позвоночника могут привести к более серьезным проблемам: болям в спине, нарушениям работы внутренних органов и даже осложнениям в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.